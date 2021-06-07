AK Parti 'Atatürk' dedi, CHP sıcak bakmadı

İzmir'in en büyük ilçesi olan Buca'nın ana meydanında 28 Şubat darbecisi Çevik Bir'in ismi tüm itirazlara rağmen kaldırılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı ve 12 Eylül 2010'da referandumla kabul edilen anayasa değişikliği ile yargılanmasının önü açılan 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren, yargılanmış, mahkum edilmiş ve tüm rütbeleri sökülmüştü. Darbe ve darbecilerle hesaplaşma döneminin en büyük adımı olan bu tarihi kararın ardından 28 Şubat darbecileri de tek sanık sandalyesine oturtuldu. 15 Temmuz'da bizzat darbe ve darbecilerle yüzleşen AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarı, bir kez daha cuntacıların belini kırmıştı.

PİLGİR'DEN ATATÜRK MEYDANI ÖNERİSİ

Haziran ayı olağan Buca Belediyesi Olağan Meclisi'nde AK Parti'li Meclis Üyesi İzzet Pilgir, Çevik Bir Meydanı'nın isminin Mustafa Kemal Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu. Ancak meydanın isminin değiştirilme yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olduğu belirtildi. Buca Belediye Meclis Başkanı İlhan Dal, öneriyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gönderme yetkisi olmasına rağmen göndermedi. Bu durum mecliste gerginliğe sebep oldu.

SICAK BAKMADILAR

Çevik Bir Meydan'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olduğu için karar verme merciinin de Büyükşehir Belediye Meclisi olduğunu söyleyen AK Partili İzzet Pilgir, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da 2018'de Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilen heykel Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tepki toplamıştı. Bu nedenle heykeli bir gün sonra kaldırmışlardı. Atatürk'e böyle bir saygısızlık yapıldı. Bir özür bile dilemediler. Çevik Bir isminin bu hassas dönemde değiştirilip Mustafa Kemal Atatürk yapılması Buca'ya çok yakışır. Buca'da hiçbir yerde Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Caddesi vs yoktur. Sadece mahallelerde ismi vardır. İzmir'in en kalabalık ilçesinde, en büyük meydanına Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesi bizi mutlu ederdi" diye konuştu. Pilgir, "Meclis Başkan Vekili İlhan Dal bu öneriyi istese İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderebilirdi. Buna yetkisi vardı. Önerime sıcak bakmadılar" dedi.