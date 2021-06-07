Bağcılar’ın altın kızları yurda döndü! “Tokyo’ya da damga vuracağız”

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda tam 7 madalya kazanan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı'nın altın kızları Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün ve Zeynep Acet yurda döndü. Altın kızları makamında ağırlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Onlara verilen imkanın ürüne dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

30 Mayıs – 7 Haziran arasında Bydgoszcz Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı yurda döndü. Polonya'daki yarışmalarda toplam 7 madalya kazanan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti. Milli sporculara Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatma Şahin, antrenör Ömer Cantay ve milli sporcu Hamza Doğan da eşlik etti.

KENDİLERİYLE GURUR DUYUYORUM

Engelli milli sporcuları çiçeklerle karşılayan Çağırıcı, onları makamında ağırladı. Başarılarından dolayı sporcuları tek tek kutlayan Çağırıcı, "Takımımız Avrupa Şampiyonasında göğsümüzü kabarttı. Sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyorum. Onlara verilen imkanın ürüne dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şampiyonada derece alan sporcularımız şimdi ara vermeden hızlı bir kamp sürecine girecekler. Eylül ayında Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Kendilerine orada da başarılar diliyorum" dedi.

TOKYO'YA DA DAMGA VURACAĞIZ

Sporculardan Zübeyde Süpürgeci, verdiği destekten dolayı Başkan Çağırıcı'ya teşekkür ederken Hamide Doğangün de "Altın Kızlar olarak Tokyo'ya da damga vuracağız" diye konuştu. Polonya'daki turnuvada T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olmuş ve altın madalya kazanmıştı. Süpürgeci'nin bir de ikincilik derecesi bulunuyor. Bunun yanında Hamide Doğangün 3 gümüş ve Zeynep Acet de 2 bronz madalya kazanmıştı.