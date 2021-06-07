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Giriş Tarihi: 7.6.2021 22:40 Son Güncelleme: 7.6.2021 22:42

Başkan , 'nde şampiyon olan 'i tebrik etti

Başkan Erdoğan, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti

Başkan Recep Tayyip , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ING 'nde şampiyon olan 'i tebrik etti.

ING play-off finalinin üçüncü maçında 'yu 93-66 yenen , seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Başkan Recep Tayyip , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Anadolu Efes'i tebrik etti.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Son dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon, Anadolu Efes!
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Başkan Erdoğan, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti
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