Başkan Erdoğan, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Anadolu Efes'i tebrik etti.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Son dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon, Anadolu Efes!