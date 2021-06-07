Başkan vekilinden koronavirüs partisi!

Aydın'da Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, herkese örnek olması gerekirken doğum gününü kutlamak için pandemi kurallarını hiçe saydı.

Pandemi nedeniyle saat 22.00'de kapalı olması gereken kendine ait mekanda arkadaşlarıyla geç saatlere kadar eğlenen Özer'in partisine spor yorumcusu Sinan Engin ile bazı futbolcuların yanı sıra sanatçı ve arkadaşları katıldı.

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partide konukların çoğu maske takmadı. Misafirler zenne ve revü şovuyla coşarken, sosyal medyadan yapılan canlı yayınlar sonrası polis harekete geçti. Polis baskını sonucu parti sonar ererken, kuralları ihlal eden 30 kişiye toplam 103 bin 500 lira ceza kesildi.