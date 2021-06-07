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Giriş Tarihi: 7.6.2021 22:18

Başkan vekilinden koronavirüs partisi!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Başkan vekilinden koronavirüs partisi!

Belediye Başkan Vekili , koronavirüs kurallarını hiçe sayarak doğum günü partisi verdi. Kendine ait mekanı 22.00’den sonra kapatmayan Özer’in doğum gününde dip dibe masalarda maske de takılmadığı görüldü. Mekana baskın düzenleyen polisler 103 bin 500 lira ceza kesti.

'da Belediye Başkan Vekili , herkese örnek olması gerekirken doğum gününü kutlamak için pandemi kurallarını hiçe saydı.

Pandemi nedeniyle saat 22.00'de kapalı olması gereken kendine ait mekanda arkadaşlarıyla geç saatlere kadar eğlenen Özer'in partisine spor yorumcusu ile bazı futbolcuların yanı sıra sanatçı ve arkadaşları katıldı.

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partide konukların çoğu maske takmadı. Misafirler zenne ve revü şovuyla coşarken, sosyal medyadan yapılan canlı yayınlar sonrası polis harekete geçti. Polis baskını sonucu parti sonar ererken, kuralları ihlal eden 30 kişiye toplam 103 bin 500 lira ceza kesildi.

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Başkan vekilinden koronavirüs partisi!
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