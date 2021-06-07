Beklenen test Türkiye’de

Türkiye'de hep ilkleri yapan bir laboratuvar olduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Paşa Göktaş: "20 yıldır bu işlerde öncü bir laboratuvarız. Neredeyse 50-60 tane testi ilk önce biz yapmaya başladık. Dünyada bir hastalık çıktığında onun testini hızlıca getirip uygulamaya koyuyoruz. Down Sendromundan, hormon testlerine ve birçok enfeksiyon hastalığı testine kadar 20 yıldır hep ilk olduk.





COVID-19 enfeksiyonu ilk çıktığında tüm firmalar bunun nasıl teşhis edileceğini araştırmaya başladı. İlk teşhis hastada canlı mikrop olup olmadığını tespit etmemize yarayan PCR testiyle oldu. PCR testini de biz Çin'de üretildikten 10 gün sonra Türkiye'ye getirttik. Hastalık ülkemize gelmeden önce biz testleri getirtmiştik" dedi.

DÜNYADA DA UYGULANAN EN ETKİLİ TEST

Mayıs ayının başında Gelişim Tıp Laboratuvarları tarafından ülkemize getirilen T-SPOT.COVID testin 60 Avrupa Birliği ülkesinde de kullanıma girdiğine dikkat çeken Göktaş, "PCR testinden 3 ay sonra hastalığı geçirenlerin vücudunda bir koruma oluşup oluşmadığını ölçmek için antikor testleri geliştirildi. Ama bu testlerden çok da iyi sonuçlar alamadık ve daha etkili üçüncü bir teste ihtiyaç duymaya başladık.





Birçok firma hücresel bağışıklığı nasıl ölçebileceği üzerinde çalışmaya başladı ve yalnızca 18 yıldır bu konuda uzman olan bir firma bu testi geliştirebildi ve üretimini yaptı. Yalnızca ülkemizde değil dünyada da ilk olarak uygulanan ve elle tutulur ilk test bu test. İngiltere'de hücresel bağışıklık konusunda uzman olan Oxford Immunotec isimli bir firma tarafından geliştirilen ve T-SPOT.COVID adı verilen bu testi ilk olarak biz ülkemize getirdik ve 44 hastamız üzerinde uyguladık" ifadelerini kullandı.

PCR TESTİ İLE YÜZDE 96 UYUMLU

Ayrıca enfeksiyonun erken döneminde, PCR testi pozitif çıktıktan sonraki ilk 60 gün içinde, T-SPOT.COVID testin PCR ile uyumunun yüzde 96'dan daha fazla olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti: "Antikordan daha yüksek oranda tespit ediyor. Geç dönemde ise bu oran yüzde 83 civarında.





Antikor kaybı olsa bile bu testle daha uzun süre sabit kalan savunma hücrelerini ölçebiliyoruz. Ayrıca şehir dışından gelen örnekler de 32 saate kadar bize ulaşırsa sonuç verebiliyoruz. Geldikten bir iki gün sonra da sonuçlarını hastalarımıza veriyoruz."