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Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:52 Son Güncelleme: 7.6.2021 17:14

, ’a destek verdi, yargıya ‘çete’ dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Can Dündar, Ahmet Şık’a destek verdi, yargıya ‘çete’ dedi

MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari , TİP İstanbul Milletvekili 'ın katıldığı bir programda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir", “Bu devleti yıkmamız gerek” sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şık hakkında resen soruşturma başlatmasına karşı çıktı. Dündar, Ahmet Şık’a sosyal medyadan destek vererek yargıyı çete olarak tanımladı. İşte o paylaşım:

HDP'den istifa ettikten sonra 'ne (TİP) geçen TİP İstanbul Milletvekili , Ruşen Çakır'ın Medyascope.tv'deki yayınına konuk olmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir", "Evet, bu devlet katil! Ve evet bu devleti yıkmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten odağına yurttaşı koyan, asgari hukuk ve demokrasi normlarını kendine rehber edilmiş, bu ülkede barışı tesis edecek doğru bir devleti kurmak için yıkmak gerekiyor" sözlerini kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

AHMET ŞIK'A DESTEK VERDİ, YARGIYI HEDEF GÖSTERDİ!

MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari , TİP Milletvekili Ahmet Şık'a resen soruşturma başlatılmasına sosyal medyadan tepki göstererek Şık'a destek verdi. Can Dündar, resmi Twitter hesabından Şık'a sahip çıkarak yargıyı hedef gösterdi.
Dündar " 'Savcılar neden harekete geçmiyor' deyip duranlara gelsin: Anlamıyor musunuz: Bugünkü yargı, devleti ele geçiren çetenin bir parçası. Yardım istenecek değil, yargılanacak bir suç ortağı..." ifadelerini kullandı.

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Can Dündar, Ahmet Şık’a destek verdi, yargıya ‘çete’ dedi
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