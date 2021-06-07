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Giriş Tarihi: 7.6.2021 15:02

Çobançeşmeye ilginç park müjdesi verildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çobançeşmeye ilginç park müjdesi verildi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Çobançeşme’de ilginç hayallerin alamayacağı  bir parkın müjdesini verdiklerini açıkladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Çobançeşme'de ilginç hayallerin alamayacağı bir parkın müjdesini verdiklerini açıkladı.

İstanbul'un yeşie önem veren ilçelerinden Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, Çobançeşme Parkı ile ilgili çok farklı bir projeyi hayata geçirecekleri müjdesini verdi.

Bir vatandaştan gelen Çobançeşme Parkı ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Deniz Köken "Çobançeşme Parkı'nın yanındaki durağıyla beraber değerlendiriyoruz. Yakın zamanda İETT oradan çıkacak inşallah. Onlara yer bulduk, o zaman orada hayallerin almayacağı, çok farklı bir şey çıkacak ortaya" dedi.

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Çobançeşmeye ilginç park müjdesi verildi
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