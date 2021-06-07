Deniz salyası neden oluşuyor ve denize nasıl zarar veriyor? Müsilaj test sonuçları ilk kez açıklandı

FARKLI OLARAK GÖZLEMLEDİĞİMİZ BİR CİNSİMİZ VAR

"2007-2008 yılında gözlemlediğimiz müsilajdan sorumlu türlerimiz yine bu dönemde aktif ancak içlerinde farklı olarak gözlemlediğimiz bir cinsimiz var. Bu da oldukça bol ve yaygın. Bu türün şöyle bir özelliği var. Dimiktik sülfür ve akrilik asit oluşumundan sorumlu balık yumurta ve larvalarına toksik olduğu ile ilgili kayıtlar var. Bu açıdan değerlendirecek olursak belki Marmara Denizi'ndeki azalan bu balık popülasyonuna bu tür etki etmiş de olabilir." diyen Prof. Dr. Özdelice; "Aslında bu tür şu an denizimizde yok. 90'lı yıllarda Ege'den bildirilmiş. Yine Karadeniz'de 1990-1996 yılları arasında bu tür bildirilmiş. Hem Ege'de hem Karadeniz'de varsa bu türün Marmara Denizi'nde olma olasılığı zaten yüksek." ifadelerini kullandı.