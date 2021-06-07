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Giriş Tarihi: 7.6.2021 10:13 Son Güncelleme: 7.6.2021 10:29

Gri kategoriye bir çizi daha! 'na saldıran terörist öldürüldü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Gri kategoriye bir çizi daha! Vefa Destek Grubu'na saldıran terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığının terörden arananlarda “gri" kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu ‘Agit’ kod adlı Gökhan Demir güvenlik birimlerince etkisiz hale getirildi. PKK’lı Demir’in, Vefa Destek Grubunun kullandığı araca silahlı saldırması sonucu 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaş şehit olmuş, 1 belediye çalışanı da yaralanmıştı.

PKK'nın sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Eren-1 Operasyonları kapsamında, 'ın Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu 'Agit' kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
PKK'lı Gökhan Demir'İn 15 Mayıs tarihinde, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu ortaya çıktı.

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Gri kategoriye bir çizi daha! Vefa Destek Grubu'na saldıran terörist öldürüldü
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