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Giriş Tarihi: 7.6.2021 08:29 Son Güncelleme: 7.6.2021 08:35

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale

DHA
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale

İçişleri Bakanlığı: Eren 13 Operasyonu kapsamında -Merkez ilçe bölgesinde, icra edilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale ...

İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonu kapsamında, -Merkez ilçesi bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren 13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendiği belirtilerek, çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ifade edildi.

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İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale
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