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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Kabine toplantısı öne çekildi

Kabine toplantısı öne çekildi
Kabine toplantısı nedeniyle 14 Haziran'dan 10 Haziran'a çekildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı , 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi için 'nın başkenti 'e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen ve Erdoğan'ın başkanlık yaptığı Kabine toplantısının tarihi de zirve nedeniyle öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verildi. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi corona virüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
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Kabine toplantısı öne çekildi
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