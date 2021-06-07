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Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:01 Son Güncelleme: 7.6.2021 16:02

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı
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Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede 50 yaş üstü aşılama sürüyor. Aşıya olan talep, 1 Haziran öncesine göre 4 katına çıktı. Kritik mücadelede Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. ile Başkhekimi Uzm. Dr. SABAH'a çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kovid-19 için son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve vefat sayılarının azalmaya devam ettiği, salgının kısmen kontrol altına alındığı pandemisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Aşılama seferberliği konusunda da olumlu değişimlerin yaşandığı mücadelede başhekimlerden açıklamalar geldi. İşte aşı ve aşı bilinci konusundaki değişim ve koronavirüsteki son dakika gelişmeleri

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

SON DAKİKA | AŞIDA BİLİNÇ VE TALEP ARTTI

GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. HAKAN BAŞAR:

Talep daha da artacak gibi duruyor. Şu an 3 bin 800 kişi için randevu açıyoruz ama bunu 8-10 bine de çıkarabiliriz, buna da hazırız

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. KERAMETTİN KURT:

Randevuya icabet etme oranı yüzde 100'e çıktı. Bu hızla yaz ortasında 20 yaş üstünü aşılamaya başlarız. Vatandaş artık aşıya dört elle sarılıyor.

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

SABAH'a konuşan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. , "1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılama çalışmaları eskiye göre çok fazla arttı.

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

Başar "Aşı tedarikimiz de arttı ve bu kadar sürede aşıya olan talep 4 katına çıktıysa bu talep daha da artacak gibi duruyor. Şu an 3 bin 800 kişi için randevu açıyoruz ama bunu 8-10 bine de çıkarabiliriz, buna da hazırız" dedi.

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

Başhekimi Uzm. Dr. ise alınan bütün randevuların yüzde yüz dolduğunu söyledi. Kurt "Randevu aldıktan sonra bu randevuya icabet etme oranı da yüzde 100 arttı ve bütün randevularımız doluyor.

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

Daha önce 550 randevu açtığımızda 300 kişi randevu alıyordu ama 50 yaş üstünü aşılamaya başladığımızdan beri bu oran arttı. Aşılama hızımız böyle ilerlerse yaz ortasında 20 yaş üstü vatandaşların tamamını aşılamaya başlarız diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız artık bilinçlendi ve aşıya dört elle sarılıyor"diye konuştu.

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

EN ÇOK AŞI YAPAN 11'İNCİ ÜLKEYİZ

Dünyada bugüne dek 2 milyar 120 milyondan dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı. Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Türkiye, 30 milyon 629 bin 277 doz ile en çok aşı yapılan 11'inci ülke durumunda.

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

DEVLET EN ÜCRA KÖŞELERE DAHİ MOBİL AŞI EKİBİ GÖNDERİYOR

Aşılanan kişi sayısının en düşük olduğu illerden Hakkari'de başlatılan "aşı seferberliği" devam ediyor. Sağlık çalışanları, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayanların ayağına kadar götürüyor.

Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı

Filyasyon çalışmalarıyla Kovid-19 hastalarını sürekli takip eden, teması azaltmaya çalışan doktor, hemşire, ebe, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık çalışanlarından oluşan 7 mobil ekip, her gün zorlu doğa ve arazi koşullarına rağmen en ücra köylere gidiyor.

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Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı
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