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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:12

Narko/Terör operasyonunda 33 kişi tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Narko/Terör operasyonunda 33 kişi tutuklandı

’ın ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Eren-2 Lice” operasyonunda gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen "Eren-2 " operasyonu kapsamında başlatılan Narko Terörizmle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında, 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan operasyonda, uyuşturucudan elde ettikleri gelirle, teröre fon sağlayan şüpheli şahıslar tespit edildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 34 şüpheliden 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narko/Terör operasyonunda 33 kişi tutuklandı
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