Narko/Terör operasyonunda 33 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen "Eren-2 Lice" operasyonu kapsamında başlatılan Narko Terörizmle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında, 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan operasyonda, uyuşturucudan elde ettikleri gelirle, teröre fon sağlayan şüpheli şahıslar tespit edildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 34 şüpheliden 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.