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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:18 Son Güncelleme: 7.6.2021 11:25

Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans... Her dönemden parça var!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans... Her dönemden parça var!

’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Osmanlı, Antik Dönem, Roma, Selçuklu ve Bizans Dönemleri’ne ait 303 parça tarihi eser ele geçirildi.

'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Osmanlı, Antik Dönem, Roma, Selçuklu ve Bizans Dönemleri'ne ait 303 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde bir adrese ve bir iş yerine "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi.

Osmanlı, Antik Dönem, Roma, Selçuklu ve Bizans Dönemleri'ne ait toplamda 303 parça tarihi eser ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserlerin arasında farklı objeler, heykelcikler, bronz mutfak eşyaları, mızrak uçları, yüzükler, bronz figürler, tarihi sikkeler ve bir patlamış havan mermisinin de olduğu ifade edildi.

Operasyon düzenlenen adreste ayrıca bir ruhsatsız silah ve sekiz mermi de bulundu. Ele geçirilen eser ve objelerin dönemin kuyumculuk, savunma, spor ve sanayi anlayışını yansıttıkları ifade edildi. Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans... Her dönemden parça var!
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