PKK'ya ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Başkale Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, ilçenin Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında arazi taraması yapıldı.

Müşterek yapılan arazi taramasında 2 jelikan bidon içerisinde; 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 kaleşnikof şarjörü, 1 gece görüş dürbünü, 191 7.62 mm AK-47 kaleşnikof fişeği, 50 parça halinde 52 Kilogram 442 gram esrar maddesi ele geçirildi.