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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:46

Putin, yasayı imzaladı! 'nin ardından da anlaşmadan çekildi

AA
Putin, yasayı imzaladı! ABD'nin ardından Rusya da anlaşmadan çekildi

Devlet Başkanı , Rusya'nın 'ndan çekilmesi ile ilgili anlaşmayı imzaladı. , 22 Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı 'in, ülkesinin 'ndan çekilmesi ile ilgili yasayı imzaladığı bildirildi.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya, 'nın başkenti 'de 24 Mart 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi.

Söz konusu yasa, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalandı.

ABD DE ANLAŞMADAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

, 22 Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

15 OCAK'TA DUYURMUŞTU

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını 15 Ocak'ta duyurmuştu.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer almıştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında de bulunuyor.

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Putin, yasayı imzaladı! ABD'nin ardından Rusya da anlaşmadan çekildi
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