Sıralamayı matematik ve fen belirleyecek

Öğrencilerin heyecanla beklediği Liseye Geçiş Sınavı
(LGS
) dün gerçekleştirildi. 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı LGS, koronavirüs tedbirleriyle yapılan sınav 973 yurtiçi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sabah erken saatlerden itibaren öğrenciler, aileleri ile birlikte sınavlara girecekleri okulun önüne geldi. Çocuklarından okul bahçesinin önünde ayrılan aileler çocuklarını başarı dilekleriyle sınava gönderdi. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre salonlara alındı. 09.30'da başlayan sınav iki oturum halinde düzenlendi ve sınav 12.50'de sona erdi. LGS sonuçları 30
Haziran'da açıklanacak. Her yıl Türkçe
testinde çıkan, öğrencilerin süreyi yetiştirememekten yakındığı uzun paragraflı sorular bu kez matematik testinden geldi. Uzmanlar "Matematik dersinin uzun ve zaman alıcı sorulardan oluşması nedeniyle öğrenciler matematikte zorlanmıştır. Fen bilimleri
dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Öğrencilerin sıralamalarını matematik ve fen bilimleri dersleri belirleyecektir" dedi. Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları 2021-LGS sorularını şöyle değerlendirdi:
MATEMATİK
: Sorularda yüksek çeldiricilerin yer aldığı ortamlara yaratılmıştır. Örneğin "birbirinden farklı, birden farklı" gibi ifadeler kullanılmıştır. Veri analiz sorularının dışında günlük hayat becerileri içeren soru tiplerinden uzaklaşılmış, matematiksel şekillere önem verilmiş, mantık muhakemenin ön plana çıktığı bir sınav hazırlanmıştır. 9 zor sorunun yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.
FEN BİLİMLERİ:
Günlük yaşamdan uzak, bilgi ve yoruma dayalı sorulardan oluşmuştur. 3 sorunun eleyici olduğu, diğer soruların beklenen düzeyde olduğunu söylenebilir.
TÜRKÇE: MEB
'in yaptığı açıklamaya uygun olarak dil bilgisi sorusu sorulmadığını ve metinlerin de kısaldığını görüyoruz. Ancak metinler kısalırken soruların zorluk derecesinin arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz.
DİN KÜLTÜRÜ:
Sorular müfredata uygun olup sınav okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşmuştur. Özellikle şıklar anlam açısından birbirine yakın ve uzun olduğu için dikkat gerektiren ve orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirebiliriz.
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
Öğrencilerin tarihsel bilgi birikimini ve yorum gücünü ölçen sorulardan oluşmaktadır.
İNGİLİZCE:
Soruların oldukça anlaşılır ve net olduğu gözlemlenmiştir. Sınavda, öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Hedef kelimelere çalışmış, yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyup soruları çözmüş olan öğrencilerin başarılı olmaları beklenmektedir.