Son dakika: Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, bir televizyon programında 'Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir' yönelik söylemleri nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı.

27. Dönem milletvekili Ahmet Şık katıldığı bir televizyon programında "Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... o iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek herşey meşrudur Bu devlet katil....bu devleti yıkmamız gerekiyor....evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" ifadelerini kullandı.



Ahmet Şık'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Başsavcılık, Şık hakkında resen soruşturma başlattı.