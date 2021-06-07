Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: 'Temel Atmama' töreninin sonuçlarını gördük

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİ

Doğal gaz müjdesi, Türkiye'nin yükselişinin yeni bir işaretidir. Daha önce Tuna 1 kuyusunda 405 metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra 1 kuyusunda 135 milayr metreküp daha doğal gaz keşfedildi. Böylece toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetmiş oldu.

Bütün tesislerin, teknolojilerin gerçekleşmesiyle kullanıma sunulacak. Türkiye bu tarihi keşfi gerçekleştirirken, birilerinin rahatsızlık beyan ettiğini görüyoruz. Allah herkese Türkiye'nin başarılarıyla sevinmesini nasip etsin. İnşaallah bu başarılar daha çok artacak, milletimizin geleceği daha çok güzelleşecek.