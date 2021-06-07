Son dakika haberi: Değişim Partisi Genel Başkanı ve eski CHP'li Mustafa Sarıgül'ün "ABD'nin muhalefete yardım ettiği ve bunu açıklaması gerektiği" iddiasının ardından bu kapsamdaki tartışmalar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarıyla birleştiğinde anlamlı hale geldi ve Ankara'yı adeta hareketlendirdi. Konuyla ilgili A Haber yayınında önemli değerlendirmeler yapıldı.
AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Akşam Gazeetsi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayında; Mustafa Sarıgül'ün 'ABD muhalefet partilerine para verdi' açıklaması değerlendirdi. İşte çarpıcı son dakika açıklamaları:
SON DAKİKA "DOĞRUYSA BEDELİ OLUR"
AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır: Birçok hesap ve ilişki içerisinde olabilirler. Seçim zamanı geldiğinde bu necip milletin kararını sandık başında etkilemek hiç kolay olmayacak şüphesiz. Sarıgül'ün bu şekilde açıklaması bir iddiadan ibaret ama varsa tabi bu tam bir vehamet. Bundan sonraki süreçte gerçek ise tabi çok acı ve vahim. Ne yazık ki bunlar hep olageliyor. Geçmişte de yaşandığı gibi bunun gibi durumlar gelecekte de yaşanabilir.
Burada bizim ne kadar dik durduğumuz önemli. Milletimize bunu iyi anlatmamız, bu beraberlik bütünlüğü sağlayarak dışarıdan gelebilecek saldırılara birlikte göğüs germeyi bilmemiz lazım.
BEDELİ OLUR
Böyle bir şeye tevessül olursa ki ihtimal vermek istemiyorum bunun sonucu çok ağır olur. Bunun bedelini buna bulaşanlar öder.
BU KESİN
Gazeteci Emin Pazarcı: Ben böyle bir durumun bırakın ihtimlaini kesin görüyorum. Sayın Sarıgül elinde bilgi belge ne varsa açıklamalı. Tabii ki ABD direkt para yardımında bulunuyor gibi bir iddia içinde değilim ama bakın biz bunları yazdık. Ne şekilde kimlere hangi yardımlarda bulunduğunu yazdık. Açık ve net bir şekilde zaten şu anki yönetim açıkça Erdoğan'ı devirmek için bunlara destek verdiğini söylüyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN O AÇIKLAMASINA DİKKAT!
Dikkat çekmek isterim. CHP lideri asimetrik ilişkiler olduğunu söyledi Amerika Birleşik Devletleri ile. endileri iktidar olurlarsa simetrik noktaya getireceklerini söylüyor Kılıçdaroğlu açıklamasında. ABD Türkiye'nin kendi lehine olan politikalarından vazgeçmesi gerektiğini söylüyor ve istiyor. Siz tabii ilişkileri düzeltebilirsiniz. Hak ve menfaatlerinizden vazgeçerseniz tabi düzeltebilirsiniz.
ABD hangi muhalefet partilerine para verdi? Mustafa Sarıgül'den flaş açıklama
Çeşitli kaynaklardan besleniyorlar ve birbirlerini besliyorlar.