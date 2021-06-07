SON DAKİKA "DOĞRUYSA BEDELİ OLUR"

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır: Birçok hesap ve ilişki içerisinde olabilirler. Seçim zamanı geldiğinde bu necip milletin kararını sandık başında etkilemek hiç kolay olmayacak şüphesiz. Sarıgül'ün bu şekilde açıklaması bir iddiadan ibaret ama varsa tabi bu tam bir vehamet. Bundan sonraki süreçte gerçek ise tabi çok acı ve vahim. Ne yazık ki bunlar hep olageliyor. Geçmişte de yaşandığı gibi bunun gibi durumlar gelecekte de yaşanabilir.