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Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:05 Son Güncelleme: 7.6.2021 16:05

Son dakika haberi: Fenomen 'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

Son dakika | Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni 'e psikopat sevgiliden tayt dayağı! Genç kadın bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı oyuncu tarafından tayt giydiği için öldüresiye dövüldü. Ancak eniştesini arayarak dayaktan kurtulan Başak Ermiş yardım istedi ve "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diye seslendi. İşte Başak Ermiş'e yönelik saldırının çarpıcı son dakika görüntüleri

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni genç kadın (22) ve yaklaşık üç aydır birlikte olduğu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşarken önceki akşam eve arkadaşları da geldiği sırada sohbet ediyorlardı. Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.

Son dakika | Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

SON DAKİKA ŞİDDETE BAŞLADI VE EVDEKİLER ENGEL OLAMADI

Evde bulunan arkadaşları 'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı.

Son dakika | Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

Ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan , annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika | Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

"CİNAYET HABERLERİNDE..."

Hürriyet'e konuşan genç fenomen, saatlerce yumruk yediğini ve daha sonra bayıldığını belirterek, "Bayıldıktan sonra beni uyandırmaya çalıştı, uyandığımda gitti. Hemen eniştemi aradım, geldi aldı beni. Darp raporu aldık. Anneme gittim. 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun, yemeği, uçak biletleri, taksileri, telefonu yok kulaklık istemesi sürekli bir şeyler aldım. Babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü.

Son dakika | Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

Bir daha asla böyle bir şeye cesaret edeceğini düşünmüyorum. Çevremdeki herkes uyardı, birkaç güne cinayet haberlerinde görürüz diye ama inanmadım" dedi.

Son dakika | Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

BAŞAK ERMİŞ'İN ÇIĞLIĞI: ÖLMEK İSTEMİYORUM

Aldığı darbeler sonucu bir süre bayılan , ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Eniştesi tarafından evden alınarak annesinin evine götürülen Başak Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diye yardım istedi.

Son dakika | Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

PSİKOPAT SEVGİLİ SİLAHLARLA POZ VERMİŞ

'i darp eden 'nun 'Adana 01' dizisinde rol alırken çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı.

Bir dizi setinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Can Topçu, rap müziği de yapıyor. 20 binin üzerinde sosyal medya takipçisi bulunan Can Topçu'nun sosyal medyada çektiği videolar da binlerce beğeni alıyor.

Son dakika | Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!

Şiddet mağduru son dakika açıklamalarında silahlarla ilgili görüntüler için "Fotoğraflardaki silahlar dizi setindeki silahlar, bildiğim kadarı ile silahı yoktu" şeklinde açıklama yaptı.

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Son dakika haberi: Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!
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