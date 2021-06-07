"CİNAYET HABERLERİNDE..."

Hürriyet'e konuşan genç fenomen, saatlerce yumruk yediğini ve daha sonra bayıldığını belirterek, "Bayıldıktan sonra beni uyandırmaya çalıştı, uyandığımda gitti. Hemen eniştemi aradım, geldi aldı beni. Darp raporu aldık. Anneme gittim. 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun, yemeği, uçak biletleri, taksileri, telefonu yok kulaklık istemesi sürekli bir şeyler aldım. Babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü.