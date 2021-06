Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı! Genç kadın bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı oyuncu Can Topçu tarafından tayt giydiği için öldüresiye dövüldü. Ancak eniştesini arayarak dayaktan kurtulan Başak Ermiş yardım istedi ve "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diye seslendi. İşte Başak Ermiş'e yönelik saldırının çarpıcı son dakika görüntüleri

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni genç kadın Başak Ermiş (22) ve yaklaşık üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşarken önceki akşam eve arkadaşları da geldiği sırada sohbet ediyorlardı. Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.