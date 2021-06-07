SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Hazırlanan iddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Başsavcılık tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, 500'e yakın partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
İDDİANAME "EKSİK" DENİLEREK İADE EDİLMİŞTİ
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, iddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderdi.
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32 MADDEDE EKSİKLER SIRALANDI
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından iadesine karar verilen HDP Kapatılması davasına ilişkin iddianame raportör Evren Altay tarafından incelenmiş, iddianamedeki eksikler 32 madde halinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oybirliğiyle verdiği kararda açıklanmıştı.
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İDDİANAMEDEKİ EKSİK GÖRÜLEN YERLER
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi tarafından eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilen iddianamedeki eksikler arasında şunlar yer aldı:
"EYLEMLER YERİNE SORUŞTURMALARA YER VERİLMİŞ"
İddianamede, partinin "Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasının temelini, Partinin merkez teşkilatında görev alan üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile taşra teşkilatında yönetici olarak görev yapan üyelerinin oluşturduğunun belirtildiği, söz konusu eylemlerin bir kısmına İddianamede yer verilirken büyük bir kısmına İddianamede açıkça yer verilmediği vurgulandı. İddianamede, Anayasa'nın 69. maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerinin somut olarak ne olduğu belirtilmeksizin ve eylemlerine ilişkin açıklama yapılmaksızın 800'ün üzerinde kamu davasına ve 5 binin üzerinde soruşturmaya konu suçtan bahsedildiği belirtildi. Selahattin Demirtaş'ın, hakkında devam eden üç ceza davasına konu eylemlerine ve kesinleşen bir mahkumiyet kararına konu eylemine iddianamede yer verildikten sonra bu kişi hakkında devam eden 14 davaya ve 221 soruşturmaya yalnızca mahkemelerin ve Cumhuriyet başsavcılıklarının dosya esas numaralarına atıfta bulunulmak suretiyle liste halinde yer verildiğinin kaydedildiği kararda, liste halinde yer verilen söz konusu soruşturma ve kovuşturmalara konu eylemlerin neler olduğu, nerede ve ne zaman gerçekleştirildiği yolunda herhangi bir bilgiye ve açıklamaya iddianamede yer verilmediği belirtildi.
"EYLEMLER İLE PARTİ BAĞI KURULMAMIŞ"
İade kararında, İddianamenin "Değerlendirme ve Sonuç" başlığı altında açıklanacağı eylemler ile Partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin ortaya konulmadığı, bu durumun ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174. Maddesine göre, "yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilendirilerek iddianamede açıklanma" zorunluluğunun yerine getirilmemesine ve bu anlamda iddianamede yer alması gereken bir unsurun eksikliğine yol açtığı belirtildi.
CEZA KANUNUN 170. MADDESİNE AYKIRI
İade kararında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan HDP'nin kapatma iddianamesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine aykırı olarak düzenlendiği, aynı kanunun 174. maddesi uyarınca da iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oy birliği ile karar verildiği belirtildi.
İDDİANAME YENİDEN GÖNDERİLDİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi yeniden Yüksek Mahkemeye gönderdi. İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.