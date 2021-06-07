SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

"EYLEMLER İLE PARTİ BAĞI KURULMAMIŞ"

İade kararında, İddianamenin "Değerlendirme ve Sonuç" başlığı altında açıklanacağı eylemler ile Partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin ortaya konulmadığı, bu durumun ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174. Maddesine göre, "yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilendirilerek iddianamede açıklanma" zorunluluğunun yerine getirilmemesine ve bu anlamda iddianamede yer alması gereken bir unsurun eksikliğine yol açtığı belirtildi.

CEZA KANUNUN 170. MADDESİNE AYKIRI

İade kararında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan HDP'nin kapatma iddianamesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine aykırı olarak düzenlendiği, aynı kanunun 174. maddesi uyarınca da iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

İDDİANAME YENİDEN GÖNDERİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi yeniden Yüksek Mahkemeye gönderdi. İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.