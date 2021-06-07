Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan AB’ye ‘ikiyüzlülük’ tepkisi: Siber vatan egemenlik hakkımızdır

"SİBER VATAN EGEMENLİK HAKKIMIZDIR"

"AB söz konusu olunca 'terör içeriklerinin kaldırılması' demokratik ama 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' söz konusu baskıcılık öyle mi?" sorusunu yönelten Altun, şu ifadeleri kullandı: