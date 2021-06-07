Son dakika: Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 7 Haziran koronavirüs tablosu...

5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 5 Haziran'da 92 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 68'e yükseldi. Toplamda 55 milyon 250 bin 625 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 156 testten 6 bin 126 yeni vaka sayısı, 542 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 282 bin 594, bugün iyileşen 7 bin 161 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 154 bin 771ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 147olduğu açıklandı.

4 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de dün 224 bin 681 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 6 bin 169, hasta sayısı ise 552 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 183 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 75 gün sonra 100'ün altına düştü ve 94 oldu. Toplam vefat sayısı ise 47 bin 976'ya yükseldi.

TOPLAM TEST SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ

Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona ren 7 bin 617 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610 oldu. Bugüne kadar 55 milyon 34 bin 469 koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi.