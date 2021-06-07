TEM'de feci kaza! TIR ile bariyer arasında asılı kaldı

İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca istikametinde feci bir kaza meydana geldi. Orta şeritteki TIR, solunda seyir eden ve kör noktasında kalan aracı fark edemeyerek hatalı sollama yaptı. TIR ile bariyerler arasında sıkışan otomobil havada asılı kalırken, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre orta şeritte seyir halinde bulunan 34 EP 3511 plakalı TIR, sol şeride geçmek istedi. TIR şoförü, bu esnada solunda seyreden ve kör noktasında kalan 34 CRM 901 plakalı aracı fark edemeyince direksiyonu sola kırdı. TIR'ın sol şeride girmesiyle bariyerler ve TIR arasında kalan otomobil bulunduğu yerde sıkışarak havada asılı kaldı. Durumu fark eden diğer sürücüler ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri otomobil sürücüsünü sıkışığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ağır yaralı şekilde sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Polis, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatırken kaza sebebiyle kapanan trafik ise TIR'ın çekilmesiyle kademeli olarak açıldı.