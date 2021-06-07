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Giriş Tarihi: 7.6.2021

: Bu ’nin iş yapmayacağını biliyorduk

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Tevfik Göksu: Bu CHP’nin iş yapmayacağını biliyorduk
Başkanı , 'nin yapılmasını 'temel atmama' töreni düzenleyerek iptal etmişti. Büyük tepkiye neden olan İmamoğlu'nun, bir programda konuya ilişkin yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkanvekili M. sosyal medyadan İmamoğlu'nun sözlerini paylaşarak "Biz bu belediyeciliğinin iş yapmayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bu yenilenmiş sürümlerinde yapılanları bozmak, yapılacakları durdurmak ve bunları da büyük bir işmiş gibi anlatmak da var maalesef" dedi.
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Tevfik Göksu: Bu CHP’nin iş yapmayacağını biliyorduk
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