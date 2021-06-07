Tevfik Göksu: Bu CHP’nin iş yapmayacağını biliyorduk

İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu
, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
'nin yapılmasını 'temel atmama' töreni düzenleyerek iptal etmişti. Büyük tepkiye neden olan İmamoğlu'nun, bir programda konuya ilişkin yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Esenler
Belediye Başkanı ve AK Parti
İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu
sosyal medyadan İmamoğlu'nun sözlerini paylaşarak "Biz bu CHP
belediyeciliğinin iş yapmayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bu yenilenmiş sürümlerinde yapılanları bozmak, yapılacakları durdurmak ve bunları da büyük bir işmiş gibi anlatmak da var maalesef" dedi.