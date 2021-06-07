Uzlaşılan her dosyaya bir fidan

Toplumsal dayanışma örneği olan edimlerle sonuçlandırılan uzlaştırma uygulaması ile 1 Ocak 2017'den bugüne kadar 992 bin 108 dosyada uzlaşma sağlandı. Taraflar uzlaşma edimi olarak, mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, maddi veya manevi zararın karşılanması, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağışta bulunma, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, şüphelinin topluma faydalı birey olmasını sağlayacak programa katılması gibi konularda belirleniyor.
Adalet Bakanlığı
da, Türkiye
genelinde yaygın olarak uygulanan uzlaştırma müessesesi ile ilgili çevre duyarlılığını gösteren bir proje üzerinde çalışıyor. Bakanlık, uzlaşma sağlanan dosya sayısı kadar fidan dikimi yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı
işbirliği yapılacak.
Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği ve uygun göreceği yerlerde, her bir bölgede sağlanan toplam uzlaşma sayısı kadar fidan dikilecek. Bu şekilde ülke genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi hem de uzlaştırma kurumunun vatandaş nezdinde ve kamuoyunda farkındalığı arttırılacak.
Öte yandan, uzlaştırma sürecinin sonunda uzlaşma sağlanan dosyaların bir kısmında taraflar, fidan ya da ağaç dikilmesi karşılığında uzlaşarak hem uyuşmazlıklarını onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde çözümlenmesine hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor.