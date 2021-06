Vatandaş bilinçlendi aşıya talep 4 katına çıktı

Talep daha da artacak gibi duruyor. Şu an 3 bin 800 kişi için randevu açıyoruz ama bunu 8-10 bine de çıkarabiliriz, buna da hazırızRandevuya icabet etme oranı yüzde 100'e çıktı. Bu hızla yaz ortasında 20 yaş üstünü aşılamaya başlarız. Vatandaş artık aşıya dört elle sarılıyorSABAH'a konuşan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar, "1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılama çalışmaları eskiye göre çok fazla arttı. Aşı tedarikimiz de arttı ve bu kadar sürede aşıya olan talep 4 katına çıktıysa bu talep daha da artacak gibi duruyor. Şu an 3 bin 800 kişi için randevu açıyoruz ama bunu 8-10 bine de çıkarabiliriz, buna da hazırız" dedi. Kağıthane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Keramettin Kurt ise alınan bütün randevuların yüzde yüz dolduğunu söyledi. Kurt "Randevu aldıktan sonra bu randevuya icabet etme oranı da yüzde 100 arttı ve bütün randevularımız doluyor. Daha önce 550 randevu açtığımızda 300 kişi randevu alıyordu ama 50 yaş üstünü aşılamaya başladığımızdan beri bu oran arttı. Aşılama hızımız böyle ilerlerse yaz ortasında 20 yaş üstü vatandaşların tamamını aşılamaya başlarız diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız artık bilinçlendi ve aşıya dört elle sarılıyor"diye konuştu.Dünyada bugüne dek 2 milyar 120 milyondan dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı. Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Türkiye, 30 milyon 629 bin 277 doz ile en çok aşı yapılan 11'inci ülke durumunda.Aşılanan kişi sayısının en düşük olduğu illerden Hakkari'de başlatılan "aşı seferberliği" devam ediyor. Sağlık çalışanları, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayanların ayağına kadar götürüyor. Filyasyon çalışmalarıyla Kovid-19 hastalarını sürekli takip eden, teması azaltmaya çalışan doktor, hemşire, ebe, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık çalışanlarından oluşan 7 mobil ekip, her gün zorlu doğa ve arazi koşullarına rağmen en ücra köylere gidiyor. AA