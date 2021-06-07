Yeni HSK üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni HSK, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimiyle ilgili olarak sürecin tamamlanmasının ardından belirlenen yeni HSK üyeleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabiri ziyaret eden isimler arasında; HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, HSK üyeleri Mehmet Akif Ekinci, Hamit Kocabey, Ergun Şahin, Ömür Topaç, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin, Bilal Temel, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım, Adalet Bakan Yardımcısı ve HSK üyesi Hasan Yılmaz yer aldı.

İlk olarak Aslanlı Yolda yürüdükten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Ardından heyet Misak-ı Milli kulesine geçti. Burada Anıtkabir Özel Defterini imzalayan HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni döneminin ilk günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. Yılına milletçe emin adımlarla yürürken, aziz milletimiz adına karar veren yargının bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız ve tarafsız yargı sistemi, hukukun üstünlüğüne inanan adalet teşkilatı ve insan haklarına dayalı hukuk düzeniyle muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine emin adımlarla yürümektedir.

Bu düşüncelerle zat-ı alinizi ve adalet dağıtma yolunda hayatını kaybeden şehit yargı mensuplarımızı rahmetle anıyor, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Ruhunuz şad olsun."

46 NUMARALI KIRMIZI PLAKANIN SAHİBİ OLACAK



Anıtkabir ziyareti sonrasında heyetin ilk Genel Kurul toplantısını yapması bekleniyor. İlk toplantıda daire üyeleri, daire başkanları ve HSK Başkanvekili belirlenecek. Mehmet Yılmaz'dan boşalan HSK Başkanvekilliği koltuğuna oturacak isim 46 numaralı kırmızı plakanın sahibi olacak. Ayrıca, bu unvanı alan isim HSK'nın 4'üncü başkanı olacak.