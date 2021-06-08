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Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:08 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:15

12 ilde operasyonu: Onlarca gözaltı var!

HALİT TURAN HALİT TURAN
12 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var!

’nün Kara Harp Okulu yapılanmasına yönelik merkezli 12 ilde operasyon gerçekleştiren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, itirafçıların deşifre ettiği 40 şüpheliden 28’ini gözaltına aldı.

'nün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralıksız operasyonlara devam eden Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Kara Harp Okulu yapılanmasında daha önceki operasyonlarda deşifre olan 40 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadesi ve FETÖ'nün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü hatlardan ardışık aranma kayıtları bulunan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon

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12 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var!
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