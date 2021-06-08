Altun İslam karşıtı saldırılarla ilgili açıklama yaptı: “Bu barbarlığı telin ediyorum”

Kanada'da İslam karşıtlığı nedeniyle bir şahıs Müslüman bir ailenin üzerine aracını sürerek dört Müslüman'ın ölümüne neden olmuştu. İstanbul Nişantaşı'nda ise başörtülü olduğu için araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırıya uğramıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanada'da ve Nişantaşı'nda yaşanan saldırılarla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"IRKÇILIK EN BÜYÜK HASTALIKTIR"

Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'da İslam karşıtlığı yüzünden Müslüman kardeşlerimizi hayattan koparan faşist saldırıya üzülürken, yanı başımızda Nişantaşı'ında aynı saiklerle başörtülü bir kardeşimize saldırılıyor. Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Irkçılık en büyük hastalıktır" ifadelerini kullandı.

"BU BARBARLIĞI TELİN EDİYORUM"



Altun sözlerine şöyle devam etti: "Bu barbarlığı telin ediyorum. Ülkemizde ne yazık ki yıllar yılı birileri topluma yersiz korkular zerkettiler. Kirli ve hastalıklı ruh hallerini ideoloji diye pazarladılar. Dini değerleri benimseyen geniş toplum kesimlerini ötekileştirerek toplumsal huzuru bozdular.

"NEDİR BU ONAYLAYICI SESSİZLİĞİN SIRRI?"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İşte onlar bugün Nişantaşı'nda yaşanan şiddetin ortağıdır. Bir de buradan şunu sormak istiyorum. Bu şiddete maruz kalan kişi başörtülü olduğu için mi bazı "insan hakları" savunucuları, "kadın hakları" aktivistleri seslerini çıkarmıyorlar? Nedir bu onaylayıcı sessizliğin sırrı?" dedi.





"HUZUR İÇİN, GÜVEN İÇİN, İSTİKRAR İÇİN, İSTİKBALİMİZ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"



Altun sözlerini şöyle tamamladı: "İnsan, eşrefi mahlûkattır. Kişi kendisi için istediğini diğeri için istemedikçe gerçek huzur ve güven ortamının oluşması mümkün değildir. Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız. Huzur için, güven için, istikrar için, istikbalimiz için daha çok çalışacağız."