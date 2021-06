Arıtma tesislerini engelleyen İmamoğlu’na müsilaj tepkisi: Yapraklar seni alkışlıyor da aşağıda da balıklar ölüyor...

SİLAHTARAĞA İLERİ BİYOLOJİK MEMBRAN ARITMA TESİSİ NEDEN GEREKLİ?

Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin neden gerekli olduğunu madde madde anlatan üst düzey yönetici şu ifadeleri kullandı:

İSKİ'nin bir master planı var. Veysel Eroğlu'nun genel müdürlüğü döneminde yapılmış, ama ara ara da güncellenmiş bir plan. Biz o master plan çerçevesinde yatırımlara devam ettik. Tabi nüfus artışına göre artan su talebi, atık su arıtma talebine göre master plan yatırımları bizim dönemimizde devam etti. Bu anlamda Silahtararağ İleri Biyolojik Arıtma Tesisi günü gelince hazırlıkları yapıldı, bizim dönemimizde ihalesine çıkıldı. İstanbul'da irili ufaklı 88 tane atık su arıtma tesisi var. Köylerde paket arıtmadan tutun da, Boğaz ve Marmara sahillerinde daha büyük kapasiteli atık su tesisleri var.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ MEMBRAN ARITMA TESİSİ OLACAKTI"

Silahtarağa neden gerekiyor master plana göre; Yenikapı arıtma tesisi, 9 ilçenin atık suyunu arıtıyor. Ama ön arıtma yapıyor. Bu tesisin kapasitesi limitleri zorluyordu. 800 bin metreküplük kapasitesi var ama sadece ön arıtma... Biz şimdi master plan çerçevesinde bu havzayı bölelim diye Zeytinburnu ve Silahtarağa planlanmış. Zeytinburnu'ndaki kamulaşma maaliyetinden hayata geçirilememiş. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Membran Tesisi Avrupa'nın en büyük ikinci membran arıtma tesisi olacaktı. Tamamen yerli ve milli membran ile yapılacaktı. Tüm proses ekipmanları yerin altında olacaktı. Üstü yine şimdi olduğu gibi park ve rekreasyon alanı olacaktı. Ordan Yenikapı'ya gelen 9 ilçeden bir kısmı orada arıtılacaktı. Arıtılan sular Haliç'in sağlı sollu iki yakasındaki park alanlarında sulama suyu olarak kullanılacaktı. Daha da artan su Haliç'e can suyu olarak verilecekti. Kağıthane ve Alibeyköy deresinde suyun debisi yetmediği zaman, Boğaz'dan getirdiğimiz bir can suyu var onu kullanıyorduk, bir fayda daha bu suyu da can suyu olarak orada kullanacaktık.