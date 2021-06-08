Arıtma tesislerini engelleyen İmamoğlu’na müsilaj tepkisi: Yapraklar seni alkışlıyor da aşağıda da balıklar ölüyor...

Marmara Denizi, müsilaj (deniz salyası) felaketini yaşıyor. Tekirdağ'dan Balıkesir'e kadar çok geniş bir alanda görülen müsilaj istilası Megakent İstanbul'u da oldukça olumsuz etkiledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçti, geride bıraktığımız pazar günü 21 maddelik eylem planını duyurdu. Bugün itibarıyla da deniz temizliği seferberliği başlatıldı. Müsilaj istilasının ardından kimyasal, evsel ve endüstriyel atıkların denizleri kirletmesi bir kez daha gündeme geldi.

Son teknoloji ile donatılmış 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' projelerinin de önemi acı bir tablo ile görülmüş oldu. Müsilaj istilası, İBB'nin Kasım 2019'da gerçekleştirdiği 'İstanbul İleri Biyolojik Membran Arıtma Tesisi Temel Atmama' törenini de akıllara getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun 'gereksiz maliyet' olarak öne sürdüğü ve 'israf' diyerek iptal ettiği projenin her aşamasında etkin rol alan üst düzey İSKİ yöneticisi ile konuştuk.

İmamoğlu'nun göreve gelmesi sonrası kurumdan ayrılan yetkili isim, projenin neden gerekli olduğunu, bu tesislerin sayısının neden artırılması gerektiğini, İBB'nin yaptığı açıklamalardaki tutarsızlıkları anlattı.

İBB dahil denize kıyıdaş tüm şehirlerde mümkün olduğunca arıtma tesislerinin yapılması ile müsilaj gibi sorunlarla ileride karşılaşılma ihtimalinin çok ciddi azalacağını belirten yetkili, "Bu tür yatırımların siyaseti olmaz. Bunları yapacaksın" dedi.