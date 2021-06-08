Bakan Akar'dan önemli görüşme!

Bakan Akar, Pabriks'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Pabriks'in tören mangasını selamlaması, şeref defterini imzalamasından sonra iki Bakan önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.



Görüşme sonrasında açıklama yapan Akar, Pabriks ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra savunma ve güvenlik konularını ele aldıklarını aktaran Akar, "Çok olumlu, yapıcı ortamda geçen görüşmelerimizin önümüzdeki dönemde güvenlik ve savunma bakımından ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Askeri, eğitim ve iş birliği konuları başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi de görüşme fırsatı bulduk. Bununla ilgili bazı planlar yaptık, görüş alışverişinde bulunduk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bütün görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu da büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum" dedi.



'BİZE VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİK'



NATO müttefiki iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Akar, görüşmede Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını da değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye'nin AB'nin ve NATO'nun güneydoğu sınırlarında kendisine verilen görevleri 69 yıldır en iyi şekilde yaptığını ifade eden Akar, "Bize verilen görevleri eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. NATO'da ikinci büyük ordu olarak bize düşen görevleri yapmanın rahatlığı, güveni içindeyiz. Yaptığımız personel katkılarının yanı sıra tatbikatlarda da NATO içinde bize düşen görevleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



Akar, NATO'nun Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) sorumluluğunun bu sene Türkiye'de olduğunu belirterek, "NATO çerçevesinde yaptığımız çalışmalarda NATO üyesi diğer ülkelerle iş birliğimiz de söz konusu. Bu konuda Letonya'nın da VJTF birliğimize katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.



'FETÖ İLE MÜCADELE ÖNEMLİ YER TUTMAKTA'



FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, "Bizim hem ülkemizde hem de diğer ülkelerle olan münasebetlerimizde FETÖ ile mücadele önemli yer tutmaktadır. Bu konuda da Letonya ile mutabık kaldığımızı, fikir birliği içinde olduğumuzu, bu mücadeleyi birlikte sürdürmekte kararlı olduğumuzu yine karşılıklı olarak teyit etmiş bulunuyoruz. Hem ikili hem de NATO içindeki ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum. Bunun da hem NATO hem de ülkelerimiz için faydalı olacağını belirtmek istiyorum" dedi.



'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI ÖNEMSİYORUZ'



Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks, Letonya'nın savunma sanayi alanında önemli adımlar attığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu anlamda Türkiye ile iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu alanda çok önemli adımlar attığını biliyoruz. AB ile ilgili dürüst yaklaşımı da sizinle paylaşmak istiyorum; ben Türkiye'nin AB için çok iyi bir aday ülke olduğuna inanıyorum. Bu benim kişisel görüşüm ve bunu değiştirmeyeceğimi biliyorum. Bakan Akar'ın Letonya'ya yapacağı ziyareti dört gözle bekliyoruz. Burada başladığımız hatta gelişimden önce ekiplerimizin çalışmaya başladığı konular üzerinde daha da ilerlememizi sağlayacak."



Pabriks, Türkiye ve Letonya arasındaki iş birliğini geliştirecek mutabakat zaptının da bugün imzalanacağını belirterek, "İlişkilerimize verdiğimiz önemi gösterebilmek amacıyla Ankara'da bir askeri ataşeliğin tesisi konusundaki kararımı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasını sağlayacak, iş birliğimizi güçlendirecektir. Askeri ataşemiz şu anda benimle beraber kendisi burada derhal göreve başlayacak" ifadesini kullandı.