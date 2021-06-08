ByLock kullanıcısı 9 FETÖ zanlısı yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri By-Lock kullanıcısı şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen, aralarında aktif öğretmen, aktif din görevlisi ile emekli astsubayın da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.
FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan ekipler, FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firariyi yakaladı, cezaevine gönderdi.