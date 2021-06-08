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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:12

ByLock kullanıcısı 9 zanlısı yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
ByLock kullanıcısı 9 FETÖ zanlısı yakalandı

’de ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen, aralarında aktif öğretmen, aktif imam ve emekli astsubayın bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri By-Lock kullanıcısı şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen, aralarında aktif öğretmen, aktif din görevlisi ile emekli astsubayın da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ekipler, FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firariyi yakaladı, cezaevine gönderdi.

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ByLock kullanıcısı 9 FETÖ zanlısı yakalandı
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