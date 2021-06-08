Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı: Türkiye, EURO 2020’ye renk ve dinamizm katacaktır

Türkiye'nin Avrupa'da çeşitli branşlarda şampiyonluk yasamış bir ülke olduğunu vurgulayan Kaymakcı, "Sporun şiddet ve ırkçılıktan uzak olmasından yanayız. Sporu, Avrupa'da halklar arası dostluğun artmasında en önemli iletişim araçlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye, Avrupalıdır Avrupa'dır. Türkiye futbolda da Avrupalı. Oyuncularımız Avrupa takımlarına başarı getiriyor. AB üyeliği ile de Türkiye AB'yi şampiyon yapacaktır, jeostratejik bir aktör haline getirecektir. Milli takımımıza bol şans ve cesaret diliyoruz" şeklinde konuştu. Kaymakcı, "Sporun nihai amacı olan hoşgörü, iletişim, etkileşim ve dayanışma mesajlarını özellikle küresel düzeyde etkili olan salgın nedeniyle zor günler geçiren tüm insanlık için hep bir ağızdan dile getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.