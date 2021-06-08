Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı: Türkiye, EURO 2020’ye renk ve dinamizm katacaktır

Türkiye'nin Avrupa'da çeşitli branşlarda şampiyonluk yasamış bir ülke olduğunu vurgulayan Kaymakcı, "Sporun şiddet ve ırkçılıktan uzak olmasından yanayız. Sporu, Avrupa'da halklar arası dostluğun artmasında en önemli iletişim araçlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye, Avrupalıdır Avrupa'dır. Türkiye futbolda da Avrupalı. Oyuncularımız Avrupa takımlarına başarı getiriyor. AB üyeliği ile de Türkiye AB'yi şampiyon yapacaktır, jeostratejik bir aktör haline getirecektir. Milli takımımıza bol şans ve cesaret diliyoruz" şeklinde konuştu. Kaymakcı, "Sporun nihai amacı olan hoşgörü, iletişim, etkileşim ve dayanışma mesajlarını özellikle küresel düzeyde etkili olan salgın nedeniyle zor günler geçiren tüm insanlık için hep bir ağızdan dile getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
BİZİM ÇOCUKLAR AZERBAYCAN İÇİN DE OYNAYACAK
Etkinlik kapsamında düzenlenen Penaltı Yarışması'nın şampiyonu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu. Ayyıldızlı üniforma ile müsabakaya katılan İbrahim, "Kardeş Türkiye'yi temsil ettim, umarım bizim çocuklar da Roma'da başarılı olurlar. Bu gökten gelen bir işaret, inşallah kazanırız. Bizim çocuklar orada ayni zamanda Azerbaycan için de oynayacaklar" ifadelerini kullandı. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti.
İYİ OLAN KAZANSIN
Cuma günü Milli Takımın EURO 2020 kapsamında karşılaşacağı İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de takımlara başarı dileyerek "İyi olan kazansın" dedi.