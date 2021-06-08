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Giriş Tarihi: 8.6.2021 17:42

: Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum

DHA
Emine Erdoğan: Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum

Başkan 'ın eşi , Denizi'ndeki müsilaj olayının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve 'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum" dedi.

, Twitter'daki hesabından '#MarmaraHepimizin' etiketiyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Günlerdir hepimizi derinden üzen 'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir.

Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve 'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz" dedi.

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Emine Erdoğan: Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum
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