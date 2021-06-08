FETÖ’nün Kimse Yok Mu Derneği’ne ceza yağdı

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu girişindeki duruşma salonunda görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 25 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verdi. 1 sanık hakkındaki dava vefat ettiği için düştü. 12 sanık ise beraat etti.

FETÖ'YE AKTARDILAR

FETÖ'ye ait Kimse Yok Mu Derneği, örgütün amaçları doğrultusunda kullanıldığı tespit edilince Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, derneğin toplandığı bağışların FETÖ'ye aktarıldığına ilişkin tespit ve raporlara yer verilmişti.