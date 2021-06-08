HDP’ye yeniden kapatma davası

Anayasa Mahkemesi
'nin eksikliklerin tamamlanması istemiyle geçen 31 Mart'ta iade ettiği Halkların Demokratik Partisi
'nin (HDP) kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin
imzalı, 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesi'ne tekrar gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Mart 2021'de dava açıldığı, 31 Mart'ta iddianamenin iade edildiği anımsatılırken, dosya kapsamında sunulan delillerle 'devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı' eylemler sıralandığı, davalı partinin bu eylemlerin odağı haline geldiğinin tereddüde yer vermeyecek şekilde iddianamede yer aldığı bildirildi. İade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen; ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen birtakım hususların da araştırılarak iddianamenin yeniden tanzim edildiğine dikkat çekildi.
BANKA HESAPLARINA TEDBİR
Açıklamada HDP'nin eylemlerinin, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunduğu belirtilerek şöyle denildi: "Aynı zamanda davalı parti hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir. Bu nitelikteki eylemler kimi zaman davalı parti genel başkanları da dahil olmak üzere parti organlarınca kararlılık içinde, kimi zaman ise bu nitelikteki fiiller parti üyelerince yoğun bir şekilde işlenmiş ve bu durum değişik kademelerdeki parti organlarınca açıkça benimsenmiştir. Bu itibarla; davalı partinin Anayasa'nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa'nın 69/6 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası
'nın 101/1-b ve 103/2. maddeleri uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuş ve Anayasa Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır." İddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendiği, partinin banka hesabına tedbir konulmasının da talep edildiği belirtildi.