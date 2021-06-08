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Giriş Tarihi: 9.6.2021 06:31 Son Güncelleme: 9.6.2021 06:33

İstanbul’da PKK/KCK operasyonu, çok sayıda gözaltı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da PKK/KCK operasyonu, çok sayıda gözaltı

İstanbul’da sabah saatlerinde başta olmak üzere bir çok ilçede terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ekipleri, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla başta olmak üzere 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona özel timler de destek verdi. Adreslere baskın yapan terörle mücadele ekipleri, uzun süre arama yaptı. Aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda, gözlatına alınanlar arasında Beyoğlu İlçesi HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor de bulunuyor



SOKAK YAPILANMASI
Operasyon kapsamında 'nda da bir adrese terörle mücadele ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskında adreste arama yapan polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün sokak yapılanması içinde olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul’da PKK/KCK operasyonu, çok sayıda gözaltı
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