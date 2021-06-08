İzmir depremiyle ilgili son dakika: 29 şüpheli hakkında dava

Son dakika... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Ekim'de meydana gelen ve depremde yıkılan 115 kişinin yaşamını yitirdiği 9 bina ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Depremin ardından soruşturmaya başlanarak ölü muayene işlemleri büyük bir titizlikle yapıldı. Sahada görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları tarafından tüm deliller toplandı. Depremde yıkılan binalarla ilgili belediyelerden projeler, bilgi ve belgeler temin edilerek muhafaza altına alındı. Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edildi. Binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme, düşük kalite beton kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varıldı. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapıldı.