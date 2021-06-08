Kabaktepe: Saldırganın en ağır şekilde ceza alacağına inanıyorum

İstanbul Nişantaşı'ndaki parkta oturduğu sırada başörtülü olduğu için E.Ç. isimli kişi tarafından saldırıya uğrayan İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den destek geldi.

"28 ŞUBAT DÜŞÜNCESİNİ TEKRAR TEKRAR DİRİLTMEYE ÇALIŞANLARA İNAT, SEVGİYLE KALALIM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nefret ve düşmanlığın kararttığı tahammülsüz bir yürekte, iyi olan hiçbir şey yeşermez. 28 Şubat düşüncesini tekrar tekrar diriltmeye çalışanlara inat, sevgiyle kalalım. Neşe Nur Akkaya ve arkadaşına geçmiş olsun diliyor, saldırganın en ağır şekilde ceza alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.