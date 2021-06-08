Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kabaktepe: Saldırganın en ağır şekilde ceza alacağına inanıyorum
Giriş Tarihi: 9.6.2021 02:17

Kabaktepe: Saldırganın en ağır şekilde ceza alacağına inanıyorum

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kabaktepe: Saldırganın en ağır şekilde ceza alacağına inanıyorum

AK Parti İl Başkanı , Nişantaşı'ndaki parkta oturduğu sırada başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan araştırma görevlisi 'ya hakkında açıklamada bulunarak, “Nefret ve düşmanlığın kararttığı tahammülsüz bir yürekte, iyi olan hiçbir şey yeşermez. düşüncesini tekrar tekrar diriltmeye çalışanlara inat, sevgiyle kalalım. Neşe Nur Akkaya ve arkadaşına geçmiş olsun diliyor, saldırganın en ağır şekilde ceza alacağına inanıyorum” dedi.

'ndaki parkta oturduğu sırada başörtülü olduğu için E.Ç. isimli kişi tarafından saldırıya uğrayan Araştırma Görevlisi 'ya AK Parti İl Başkanı 'den destek geldi.

"28 ŞUBAT DÜŞÜNCESİNİ TEKRAR TEKRAR DİRİLTMEYE ÇALIŞANLARA İNAT, SEVGİYLE KALALIM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nefret ve düşmanlığın kararttığı tahammülsüz bir yürekte, iyi olan hiçbir şey yeşermez. düşüncesini tekrar tekrar diriltmeye çalışanlara inat, sevgiyle kalalım. Neşe Nur Akkaya ve arkadaşına geçmiş olsun diliyor, saldırganın en ağır şekilde ceza alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabaktepe: Saldırganın en ağır şekilde ceza alacağına inanıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA