Başar "Aşı tedarikimiz de arttı ve bu kadar sürede aşıya olan talep 4 katına çıktıysa bu talep daha da artacak gibi duruyor. Şu an 3 bin 800 kişi için randevu açıyoruz ama bunu 8-10 bine de çıkarabiliriz, buna da hazırız" dedi.

