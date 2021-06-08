Müsilaj seferberliği başladı: “Hep beraber güzel bir şekilde sonuçlandıracağız”

Marmara Denizi Müsilaj Temizleme Seferberliği bugün itibariyle başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'dan canlı yayınla katıldığı 'Marmara Hepimizin' programı Körfez Tütünçiftlik Sahilinde gerçekleştirildi. Programa Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, vali yardımcıları ve çok sayıda yetkili katıldı. Program öncesi Vali Yavuz sahil şeridinde dolaşarak incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

HERKES AKLIN YOLUNU SEÇTİ

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük İstanbul'da gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, "Şu ana kadar ki süreci son derece başarılı bir şekilde yürütmeyi başardık. İlgili tüm taraflar toplantılara katıldı. Ortak akıl çalışmalarıyla yol haritasını çizdik. Taraflar gereksiz tartışmanın içerisine girmemeyi tercih etmedi. Herkes aklın yolunu seçti. Bu Marmara Denizi'nde insan kaynaklı atıkların temizlenmesi lazım. Hocalarımız 5 yıl içerisinde oksijen seviyesi eski seviyesine döneceğini söylüyor.

MARMARA ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK

Atıklar ortamdan uzaklaştırılmalı. İlgili tüm taraflara teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız bizlere destek olacağını ifade etti. Çok iyi bir noktaya geldik. Bu bir kararlılık ve sahiplenme göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu sıkıntının üstesinden geleceğiz, kısa sürede Marmara tekrar eski günlerine kavuşacaktır" dedi.

25 MİLYON İNSANIMIZLA BİRLİK OLMAK İÇİN BURADAYIZ

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Bugün bizler için çok özel bir amaç için dünyanın eşsiz harikalarından Marmara Denizi için İstanbul'dayız. Marmara için hep birlikteyiz. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilimizde yaşayan 25 milyon insanımızla birlik olmak için buradayız. İstanbul hepimizin sevdası, Marmara hepimizin gözbebeğidir. Tek yürek, tek ses olduk. Hep birlikte Marmara hepimizin diyoruz.

HEP BİRLİKTE KURTARACAĞIZ

Koordinasyon Kurulumuzu oluşturacağız. Bu süreci ortak bir akılla yöneteceğiz. Stratejik eylem planımızı oluşturup süreci yürüteceğiz. 2021 yılının sonuna kadar da Marmara'nın tamamını koruma alanı ilan edeceğiz. Koruma alanı çerçevesinde adımlar atılacak. Marmara'yı hep birlikte kurtaracağız. Tüm operasyon boyunca 1000 kişilik ekibimiz çalışacak. Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliğini başlatıyoruz" dedi.

24 ARACIMIZ MÜSİLAJ ÇALIŞMASINA DEVAM EDİYOR

İstanbul'da gerçekleştirilen konuşmaların ardından Körfez'den yapılan canlı bağlantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, "Oluşturulan eylem planını uygulamaya koyduk. Şu anda temizlik yapılıyor. 12 ilçemizde sahillerimizde temizlik çalışmaları sürüyor. Ciddi bir kapasiteye sahibiz. 24 aracımız müsilaj çalışmasına devam ediyor. Bu çevre felaketini hep beraber güzel bir şekilde sonuçlandıracağız. İnşallah daha güzel bir Marmara'da birlikte oluruz" şeklinde konuştu.