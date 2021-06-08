Müsilaja karşı seferberlik başladı

Marmara Denizi'ni 2 aydan bu yana etkisi altına alan ve canlılar için tehlike oluşturan Müsilaj ile ilgili, uzun süredir yapılan araştırmalar sonucu, önce bir çalıştay gerçekleştirildi. Ardından geçtiğimiz Pazar günü Kocaeli'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası, Marmara'yı 3 yıl içerisinde tamamen temizleyecek olan 22 maddelik eylem planı açıklandı. Açıklanan eylem planının bugün başladı.

KAYMAKAMLIK KOORDİNESİNDE

Kocaeli İzmit Kaymakanlığı da bu kapsamda Marmara'yı temizleme seferberliğinin başlatıldığı ilk günde anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Kaymakamlık koordinasyonunda biraraya gelen arama kurtarma dernekleri, öğrenci ve öğretmenlşer, tarım müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi çalışanları İzmit sahillerinde hem denizden hemde karadan temizlik çalışmasında bulundu.

Etkinliğe İzmit Kaymakamı Şevket Çinbir, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen katılımcılara teşekkü etti.

Müsilaj'a karşı bir seferbelik başlatıldığını vurgulayan Kaymakam Cinbir, Pazar günü bakanımızın katılımıyla yapılan toplantıda bir eylem planı hazırlandı. Bu plan doğrultusunda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm illerde seferberlik başlatıldı. Bizde İzmit olarak kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımı ile bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturma adına böyle bir proğram gerçekleştirdik. Sahillerimiz genelde temiz. Zaten normalde belediyelerimiz yapmış oldukları temizlik çalışmaları ile bu sağlanyor. Yer yer kıyılarda evsel atıklar olduğu görülüyor. Bizim sahilde şu anda belki de rüzgarın etkisi ile müsilaj görünmüyor. Ama Marmara hepimizin, gözbebeğimiz. Ona iyi bakmalıyız. Marmara denizi hepimizin. Kimsenin doğayı kirletmeye hakkı yok. İnşallah başlatılan çalışmalar kısa sürede meyvesini verecektir." dedi.