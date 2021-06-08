Ölmeden önce mührünü teslım ettıği azası muhtar seçildi

KONYA'NIN Meram
ilçesinin Alpaslan Mahallesi'nin 35 yıllık muhtarı Hidayet Kurt
(66), aralık ayında rahatsızlandı. Azası Feti Güleç
'i evine çağıran Kurt, muhtarlık mührünü Güleç'e teslim etti. Kurt, 9 Şubat günü hayatını kaybetti. O günden itibaren görevi vekaleten yürüten Güleç'te önceki gün yapılan seçimde muhtarlığa seçildi.
Güleç, resmi olarak dün görevine başladı. Kurt'un mahallelinin ağabeyi olduğunu belirten Güleç, "Ben Hidayet ağabey
rahmetli olmadan önce bile ondan sonra kim muhtar olacaksa işi çok zor diyordum. Benim en büyük avantajım onunla beraber yola çıkmış olmam. Rahmetli olmadan 42 gün önce bana mührü verdi. İçine doğmuştu sanki" dedi. Kurt'un yerini elinden geldiğince doldurmaya çalışacağını ifade eden Güleç, "Omzumdaki yük biraz daha arttı. Hidayet abi
gibi efsane bir muhtardan sonra göreve gelmek zor ama üstesinden geleceğime inanıyorum" diye konuştu.