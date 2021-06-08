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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Ölmeden önce mührünü teslım ettıği azası muhtar seçildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ölmeden önce mührünü teslım ettıği azası muhtar seçildi
KONYA'NIN ilçesinin Alpaslan Mahallesi'nin 35 yıllık muhtarı (66), aralık ayında rahatsızlandı. Azası 'i evine çağıran Kurt, muhtarlık mührünü Güleç'e teslim etti. Kurt, 9 Şubat günü hayatını kaybetti. O günden itibaren görevi vekaleten yürüten Güleç'te önceki gün yapılan seçimde muhtarlığa seçildi.

Güleç, resmi olarak dün görevine başladı. Kurt'un mahallelinin ağabeyi olduğunu belirten Güleç, "Ben rahmetli olmadan önce bile ondan sonra kim muhtar olacaksa işi çok zor diyordum. Benim en büyük avantajım onunla beraber yola çıkmış olmam. Rahmetli olmadan 42 gün önce bana mührü verdi. İçine doğmuştu sanki" dedi. Kurt'un yerini elinden geldiğince doldurmaya çalışacağını ifade eden Güleç, "Omzumdaki yük biraz daha arttı. gibi efsane bir muhtardan sonra göreve gelmek zor ama üstesinden geleceğime inanıyorum" diye konuştu.
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Ölmeden önce mührünü teslım ettıği azası muhtar seçildi
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