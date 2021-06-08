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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Örtüye çirkin saldırıya 5 yıl hapis talep edildi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Örtüye çirkin saldırıya 5 yıl hapis talep edildi
Geçtığimiz mart ayında 'nde çarşaf giyen kadınlara sözlü saldırıda bulunan saldırgan kadın hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede saldırgan Emel C.'nin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 12 Mart'ta meydana gelen olayda 78 yaşındaki Emel C., 20 yaşındaki Selva B., 21 yaşındaki Özlem B. ve 16 yaşındaki Özlem H.'nin önünü keserek, "Siz gerici misiniz? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazınızı kılın' gibi sözler sarf etmişti. Dava, 'nde görülecek.
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Örtüye çirkin saldırıya 5 yıl hapis talep edildi
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