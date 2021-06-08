Örtüye çirkin saldırıya 5 yıl hapis talep edildi

Geçtığimiz mart ayında Taksim İstiklal Caddesi
'nde çarşaf giyen kadınlara sözlü saldırıda bulunan saldırgan kadın hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede saldırgan Emel C.'nin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 12 Mart'ta meydana gelen olayda 78 yaşındaki Emel C., 20 yaşındaki Selva B., 21 yaşındaki Özlem B. ve 16 yaşındaki Özlem H.'nin önünü keserek, "Siz gerici misiniz? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazınızı kılın' gibi sözler sarf etmişti. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülecek.