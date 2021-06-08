PKK/KCK’ya 6 ilde eş zamanlı operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, PKKKCK Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Kocaeli merkezli olarak, Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul ilinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.