SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayabilecek

Son Dakika Haberi... Türkiye'de koronavirüs salgınına yönelik mücadele sürerken, aşılama da hızla devam ediyor. Şimdiye kadar 30 milyon dozdan fazla aşı uygulanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecinde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu.