Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech mesajı: Bugün başladı

Bakan Koca şu mesajı paylaştı:

Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.