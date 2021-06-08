Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech mesajı: Bugün başladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Biontech aşısı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var" dedi.
Bakan Koca şu mesajı paylaştı:
Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.
Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021