Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech mesajı: Bugün başladı
Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:05 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:12

Sağlık Bakanı 'dan mesajı: Bugün başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech mesajı: Bugün başladı

haberi: Sağlık Bakanı hızlanan aşılama süreciyle ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, " aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" dedi.

haberi... Sağlık Bakanı aşısı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var" dedi.

Bakan Koca şu mesajı paylaştı:

Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech mesajı: Bugün başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA