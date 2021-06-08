Samsun şehidini uğurladı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekâtı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), memleketi Samsun
'un Bafra
ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi Münevver Şeker
, baba Nurettin Şeker, nişanlısı Edanur Dursun
ve kardeşi gözyaşı döktü. Şehidin annesinin "Ağlama dedin oğlum ama dayanamadım" demesi yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Samet Şeker, Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi. Şehidin bir ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. -