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Giriş Tarihi: 8.6.2021

şehidini uğurladı

İLHAN DEMİRCİOĞLU
AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Samsun şehidini uğurladı
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekâtı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), memleketi 'un ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi , baba Nurettin Şeker, nişanlısı ve kardeşi gözyaşı döktü. Şehidin annesinin "Ağlama dedin oğlum ama dayanamadım" demesi yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Samet Şeker, Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi. Şehidin bir ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. -
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Samsun şehidini uğurladı
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